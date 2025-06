Asalto en sandwichería de Ate: roban celulares y obligan a clientes a dar sus claves bancarias

Un nuevo asalto a mano armada dejó aterrados a los clientes de una sandwichería ubicada en la cuadra 2 del jirón Las Tunas, en la urbanización Salamanca, en Ate. Un delincuente encapuchado ingresó al local con arma en mano y amenazó de muerte a los comensales para arrebatarles no solo sus teléfonos celulares, sino también las claves de acceso a sus cuentas digitales.

Las cámaras de seguridad captaron cómo el sujeto actuó con total tranquilidad mientras recorría mesa por mesa exigiendo pertenencias. Incluso obligó a los clientes a desbloquear sus dispositivos y revelar las contraseñas de monederos virtuales.

En el exterior, un cómplice lo esperaba en una motocicleta lista para huir. Llamó la atención que el conductor llevaba puesto un chaleco fosforescente, similar al que se exige por norma a motociclistas, lo que habría sido usado para pasar desapercibido.

DENUNCIAN QUE ROBOS AUMENTARON TRAS RETIRO DE REJAS

El asaltante escapó por la vía Evitamiento, ubicada a solo una cuadra del local, lo que facilitó su rápida fuga. Los vecinos aseguran que esta vía rápida ha convertido a la zona en un punto estratégico para el accionar delictivo.

“Es horrible, no se puede vivir. Todos estamos con visor pero igual no se puede. A pesar de las cámaras, igual roban”, denunció una vecina. Otro residente fue más contundente: “El alcalde ha retirado todas las rejas de Salamanca y eso ha aumentado los robos. No tenemos protección”.

Pese a la cercanía de la comisaría —a apenas cuatro cuadras—, los vecinos aseguran que la presencia policial es prácticamente nula y que los patrullajes brillan por su ausencia.

La zona, altamente comercial, cuenta con restaurantes, minimarkets, locales escolares y un parque frecuentado desde temprano por residentes que hacen ejercicio. Sin embargo, todo esto no ha evitado que los robos se vuelvan frecuentes.