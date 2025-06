Esta es la macabra confesión del técnico detenido por el crimen de Andreína Farías: culpó al prófugo

“Mátenme los dos, mátenme los dos”, gritó Andreína Farías trepada al parabrisas de una camioneta, segundos antes de ser brutalmente atropellada. Esa es parte de la macabra confesión de Rubén Darío Cueva Velásquez, técnico de 31 años detenido por su presunta implicancia en el crimen ocurrido el pasado 13 de mayo en San Bartolo. La joven venezolana intentaba frenar la huida de los dos técnicos de telefonía que habrían abusado sexualmente de ella, según la reconstrucción realizada por la Policía Nacional.

CULPÓ DE TODO AL PRÓFUGO

Cueva, esposado y aún en shock, declaró a los agentes: “Yo no le he tocado, no le he violado”, pero al relatar lo sucedido admite que presenció la escena: “Yo me quedé en shock, no sabía, nunca había visto una escena así”. La Policía, sin embargo, considera su participación evidente. En la ropa de la víctima se hallaron restos de semen que están siendo sometidos a prueba genética para contrastar con los perfiles de los sospechosos. “Ahí se ve los videos... ella se puso su ropa y ya salió”, afirma Cueva en un intento por deslindar responsabilidad.

Según el coronel Carlos Morales, jefe de Homicidios, Giancarlos Montero Huaylinos —el conductor de la unidad— es quien arrolló a la víctima. Actualmente se encuentra prófugo. En su testimonio, Cueva intenta culparlo: “Él no quería que el carro se vaya a la comisaría… recién lo había comprado. Dijo ‘va a romper el parabrisas’... y él se va para adelante con toda la fuerza y lo pisa a la chica”, manifestó.

El hecho ocurrió luego de que los técnicos ingresaran a la vivienda de la mujer para una instalación de servicio. Aprovechando la confianza, habrían abusado de ella. La joven escapó, pero fue embestida cuando intentaba impedir su fuga. “Yo le dije que no, que no, él no quería... pero la chica no se soltaba del carro”, explicó el detenido.