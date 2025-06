Surco: intervienen a colectiveros y motociclistas en La Bolichera

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la Policía Nacional del Perú y personal de la Municipalidad de Surco ejecutan esta mañana un operativo de fiscalización en el cruce de las avenidas Caminos del Inca y Próceres. La intervención se dirige tanto a colectivos informales como a motociclistas que incumplen normas de tránsito.

EN CONTRA DE LA INFORMALIDAD

Durante el despliegue, se han identificado y detenido varios vehículos que ofrecían servicio informal de transporte. Según se informó, algunos de ellos ya han sido trasladados al depósito. La Policía de Tránsito y los agentes de la ATU verifican la documentación de los conductores, y en ciertos casos, han ingresado a las unidades para proceder con su internamiento.

“Se ha intervenido a varias combis que operaban sin autorización. Estas unidades serán llevadas al depósito municipal”, confirmó Abdul Miranda, representante de la municipalidad.

En paralelo, se fiscaliza a motociclistas que circulan sin chaleco o casco reglamentario, así como a quienes incurren en infracciones específicas, como no utilizar las luces direccionales al girar. Aunque Surco no está bajo estado de emergencia —por lo que el uso obligatorio de chaleco no aplica—, las autoridades destacan la utilidad de esta medida para la identificación de vehículos a distancia.

“Es una disposición que mejora la visibilidad de las placas y puede ser clave en el seguimiento de motocicletas involucradas en delitos. Consideramos que debería extenderse a toda Lima Metropolitana”, agregó Miranda.

Vale mencionar que este punto del distrito es especialmente crítico debido a su cercanía con estaciones del Metro de Lima, donde proliferan los servicios informales de mototaxi. El operativo busca prevenir esta práctica, que pone en riesgo la seguridad vial y de los pasajeros.