Más de 700 accidentes en las Panamericanas Sur y Norte en solo 4 meses: 15% involucra motos

La imprudencia al volante sigue cobrando vidas. Alex Javier Osorio Rueda, de 47 años, falleció arrollado por las ruedas posteriores de un camión cuando intentó pasar entre dos vehículos a la altura del puente Las Flores, en la Panamericana Sur. Iba camino a su trabajo, como cada mañana.

“Estaba saliendo recién de su casa, yendo a su trabajo... Yo ayer le dije: ‘Cuidado con lo que haces en tu moto’. No me escuchó... Ahora hijo, eso es lo que más me duele”, declaró entre lágrimas su padre. Su hija de 13 años, según contó, lo amaba profundamente. “Su mamá está que se aloca en la casa”, añadió conmovido.

ALARMANTES CIFRAS

El accidente se suma a una preocupante estadística. De acuerdo con Rutas de Lima, en los primeros cuatro meses del año se han registrado más de 700 accidentes de tránsito en las Panamericanas Sur y Norte. De ese total, el 15% involucró a motociclistas.

La escena se repite a diario. A pocos metros del lugar del accidente, se observó cómo otro conductor de moto se arriesgaba a cruzar entre dos camiones, ignorando el peligro evidente.

La coronel PNP Edith Espejo, jefa de tránsito, explicó que este tipo de maniobras están expresamente prohibidas: “El carril para motociclistas es el lado derecho. Está prohibido adelantar zigzagueando entre autos o pasarse al carril central o izquierdo”.

Según indicó, muchos motociclistas buscan ganar espacios en vías de alta congestión, como la Panamericana y Evitamiento, lo que incrementa el riesgo de siniestros fatales. Ante esta situación, la Policía Nacional intensificará los operativos de control para reducir estas cifras.