Habla sobreviviente del suero defectuoso de Medifarma: “Sentí que me dolía todo, y me quité la vía. Creo que eso me salvó”

Han pasado casi dos meses desde que el país conoció los primeros casos de personas afectadas por la aplicación de suero fisiológico contaminado, y hoy una de las víctimas sobrevivientes rompe su silencio. Se trata de Omar Garay Campomanes, asesor de negocios de 30 años, quien recibió el producto defectuoso durante una intervención quirúrgica en la clínica Sanna de San Borja.

“La anestesiólogo me pone la vía y empieza a ingresar el suero. Yo empecé a sentir demasiado dolor... no me sentía tranquilo”, relató Garay, visiblemente afectado. La operación a la que se sometía era por una fístula perianal. Según cuenta, el dolor fue tal que los médicos decidieron aplicar anestesia general pese a que inicialmente estaba prevista una anestesia local.

SIGUIÓ SU INSTINTO

Tras el procedimiento, los síntomas continuaron: hinchazón en la mano derecha, dolor de cabeza y una sensación de malestar general. A pesar de ello, denuncia que su malestar fue ignorado por el personal médico. “Me decían que era normal, que pasaría, pero no me hacían caso. Por eso decidí quitarme la vía yo mismo. Creo que eso me salvó la vida”, sostuvo.

El 22 de marzo fue dado de alta. Cinco días después, recibió una llamada que confirmaba sus temores: había sido víctima del suero defectuoso de Medifarma, el mismo que ya ha cobrado la vida de siete personas, incluida una bebé.

Pero el drama no terminó ahí. Omar denuncia que el médico que lo operó lo trató con indiferencia y prepotencia tras enterarse del caso. “Me dijo: ‘Ya me enteré de tu tema. Espero que no me metas en problemas porque yo te operaba bien’. Me lo dijo de forma intimidante”, aseguró.

Su defensa legal evalúa denunciar a la clínica Sanna y al laboratorio Medifarma por lesiones culposas agravadas. La Fiscalía y Digemid han iniciado investigaciones, mientras familiares de otras víctimas exigen justicia.

Omar se considera afortunado. “Mis padres pudieron estar en la situación de los papás de Alejandra”, dijo conmovido al recordar a otra víctima del caso. Hoy carga con las secuelas físicas y emocionales de una negligencia que, según afirma, pudo costarle la vida.