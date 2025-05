Joven captura a ladrón que le robó el celular, pero sujeto sería liberado pese a tener múltiples denuncias

Un joven identificado como Bryan logró capturar a un delincuente que, minutos antes, le había arrebatado su celular en plena vía pública. El hecho ocurrió en la avenida Los Jardines, en San Juan de Lurigancho, y quedó registrado en cámaras de seguridad. Sin embargo, pese a las evidencias y a las denuncias previas, el sujeto podría quedar en libertad.

LO CAPTURÓ Y GOLPEÓ, PERO LO DEJARÍAN LIBRE

El asalto ocurrió el último domingo a las 4:20 p.m., cuando Bryan regresaba a su trabajo tras comprar el almuerzo. Según relató, el ladrón pasó en moto, lo observó con el teléfono en la mano, dio la vuelta y lo abordó por la espalda. El joven reaccionó de inmediato, lo alcanzó, lo sujetó del cuello y lo tiró al suelo, frustrando el robo. “Dicen que no hay pruebas suficientes y que solo le darían trabajo comunitario”, denunció con indignación.

Junto a Bryan se encontraba Jorge, otra víctima del mismo delincuente. A él le robaron el pasado 14 de mayo bajo la misma modalidad. “Me dijo que tenía un arma y que si no soltaba el celular, me mataba. Solo tuve segundos para reaccionar”, explicó. Jorge denunció que, pese a contar con video y fotos del asaltante, la Policía no actuó con rapidez.

El presunto autor de los robos ha sido identificado como Cristian Rosel Fernández, de 23 años, quien ya contaría con al menos diez denuncias por hurtos similares en la misma zona, según los afectados. No obstante, las autoridades aún no han confirmado si permanecerá detenido.

Ambos jóvenes temen represalias, sobre todo porque otras víctimas han preferido no denunciar por miedo. “Si algo me pasa, el único responsable es Cristian Rosel Fernández”, advirtió Bryan, quien hizo un llamado a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial para que no liberen al delincuente.