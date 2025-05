Deportistas denuncian abandono de skatepark en San Miguel: rampas rotas, basura y fierros expuestos

El skatepark ubicado en San Miguel, uno de los más concurridos de Lima, se encuentra en evidente estado de abandono. Rampas con huecos, fierros expuestos, parches improvisados y ausencia de servicios básicos han puesto en riesgo la integridad de decenas de deportistas, entre ellos niños y jóvenes que practican skateboarding, BMX freestyle y patinaje en línea.

ESPACIO DEPORTIVO EN ABANDONO

Durante una visita al lugar, se evidenció que los propios usuarios han tenido que marcar con pintura zonas peligrosas o improvisar reparaciones con cemento para evitar accidentes. Uno de los instructores del espacio, Jefferson Flores, denunció a Buenos Días Perú que incluso ha presenciado caídas de alumnos debido a las grietas y superficies en mal estado. “Todo parte de la confianza, y con este nivel de deterioro es imposible practicar bien sin riesgos”, explicó.

A esto se suma la falta total de servicios higiénicos y tachos de basura. Los usuarios comentan que algunos rincones del lugar son utilizados como urinario improvisado, generando incomodidad para quienes entrenan a diario. “Aquí no hay baños, no hay basureros, y aún así seguimos viniendo porque no hay más espacios”, añadió uno de los deportistas.

Según los vecinos, la comunidad deportiva lleva años solicitando a la Municipalidad de San Miguel el mantenimiento del skatepark. Si bien en algunos momentos se anunciaron mejoras mediante comunicados, hasta ahora no se ha concretado ninguna restauración real. “Nos ilusionan con promesas que nunca cumplen”, lamentó un ciclista.

Actualmente, San Miguel es uno de los pocos distritos que cuenta con un skatepark funcional a nivel estructural, pero el deterioro progresivo amenaza con volverlo inutilizable. La comunidad deportiva recuerda que este espacio ha sido cuna de campeones nacionales, como el actual campeón de patinaje, quien entrena en estas instalaciones.