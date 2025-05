Niña cae desde muro sin protección en losa deportiva: requiere dos operaciones urgentes

Una niña de tan solo 7 años se encuentra internada en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja luego de sufrir una grave caída desde un muro de aproximadamente 5 metros de altura mientras jugaba en una losa deportiva ubicada en la zona de La Campiña, sector A, ampliación V, en el distrito de Lurigancho-Chosica. Las cámaras de seguridad captaron el momento del accidente, que habría sido provocado por la falta de medidas mínimas de seguridad en el lugar.

PEQUEÑA NECESITA DOS OPERACIONES

La pequeña fue trasladada inicialmente al hospital de Ate Vitarte, donde fue sometida a una primera operación en el brazo derecho. Sin embargo, debido a complicaciones en la cabeza y el rostro, fue derivada al Hospital del Niño para recibir atención especializada. Según relató su padre, John Sarabia, los médicos han detectado lesiones en el cráneo y la nariz, y evalúan nuevas intervenciones quirúrgicas una vez que baje la inflamación.

El padre, visiblemente afectado, declaró que su hija se encuentra asustada y no quiere separarse de él en ningún momento. "No me sueltes, papá", le repite constantemente, reflejando el impacto emocional que le ha dejado el accidente. Ante ello, ha solicitado que se le brinde también atención psicológica para superar el trauma.

Además, el señor Sarabia explicó que, debido a la situación, ha tenido que dejar de trabajar y no cuenta con ingresos para sostener a su familia. Pide ayuda a la ciudadanía para sobrellevar esta difícil etapa, y ha puesto a disposición su número telefónico para quienes deseen colaborar: 959 129 639.

Vecinos de la zona respaldan la denuncia sobre el abandono del espacio público. Aseguran que no hay rejas, mallas ni advertencias que impidan que los menores se expongan a este tipo de peligros. Según señalan, es la primera vez que ocurre un accidente de esta magnitud en el lugar, pero temen que no sea el último si las autoridades no intervienen.