Conductores de la Av. Gambetta se sienten abandonados por congestionamiento vehicular

Decenas de vehículos se encuentran varados desde hace varias horas por un intenso congestionamiento vehicular que se registra todos los días en la Av. Néstor Gambetta a la altura del terminal pesquero en el Callao.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la zona en cuestión y pudo conversar con un conductor afectado y reveló que este tipo de hechos son continuos por lo que se necesita presencia de agentes de tránsito para que pueda controlar el caos.

“Como es posible que la Policía no esté presente en este lugar. Tenemos más de 30 minutos atorados en el tráfico. Tenemos que ir a trabajar y no podemos. Acá no hay policía de transito y en todo caso sería una policía corrupta (…) Esto es de todos los días, estamos abandonados (…) Los policías solo se dedican a parar autos y recibir coimas”, enfatizó.

PERSONAS OPTAN POR CAMINAR

Ante este congestionamiento vehicular, los pasajeros de las diversas unidades de transporte público prefieren bajarse de las unidades y optan por caminar con el propósito de reducir el tiempo que están dentro de los autos.