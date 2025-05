Madre denuncia que su hijo desapareció tras ser dado de alta de hospital Noguchi: joven padece de esquizofrenia

Saulo Ampuero, un joven de 21 años con diagnóstico de esquizofrenia, permanece desaparecido desde hace más de una semana tras haber sido dado de alta del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi. Según denunció su madre, Lourdes, el joven fue trasladado en ambulancia hasta una vivienda en San Martín de Porres, pero nunca llegó a reunirse con su familia.

“Yo ando buscando a mi hijo desde que estos señores inteligentes lo han dejado en la calle prácticamente en pijama”, declaró a Panamericana Noticias. “Si él estuviera bien, ya me habría llamado, ya me habría dicho: ‘Mamá, estoy acá’", agregó.

El joven había sido internado en el hospital tras sufrir una crisis y estaba en proceso de estabilización. Su madre, quien vive en Piura, explicó que el día en que le comunicaron el alta no pudo viajar a Lima a tiempo. “Me dijeron que lo iban a estabilizar porque mi hijo estaba desubicado. El domingo me llamaron, les pedí que me esperaran, pero igual lo dieron de alta”, señaló.

La ambulancia lo llevó a una dirección consignada en la ficha de ingreso, ubicada en la avenida Miguel Grau, en San Martín de Porres. Sin embargo, esa vivienda ya no pertenecía a la familia. Desde ese momento, no se ha sabido nada del paradero de Saulo.

“El policía me ha mandado hasta la morgue. Yo me siento mal. ¿Cómo puede ser que mi hijo desaparezca así y yo tenga que buscarlo hasta en esos lugares?”, lamentó la madre.

CENTRO MÉDICO SE PRONUNCIA

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Salud Mental informó que ha iniciado un proceso administrativo para esclarecer los hechos relacionados con el alta médica y determinar posibles responsabilidades. La institución explicó que, al no obtener respuesta de la madre, se coordinó el traslado con la hermana del joven.

Hasta ahora, la familia no tiene noticias de Saulo. Cualquier persona que lo haya visto o pueda brindar información sobre su paradero puede comunicarse al número 926 197 640.