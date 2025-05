Joven madre muere tras cirugía estética en clínica de Jesús María: médico habría fugado

Una joven madre de 28 años falleció tras someterse a una cirugía estética en la clínica Santa Beatriz, ubicada en el distrito de Jesús María. La intervención fue realizada por el doctor Edgar Gutiérrez Iparraguirre, quien hasta el momento no ha sido ubicado y no ha entregado el historial clínico de la paciente.

"Ya se había realizado años atrás una liposucción. Por eso volvió a contactarlo este año para hacerse una de brazos y espalda”, declaró Fiorella, la hermana de la occisa. La joven ingresó a la clínica a las 5:20 de la mañana del martes 20 de mayo, pero nunca volvió a salir con vida. “El doctor había dicho que sería una operación ambulatoria. Sin embargo, cuando mi mamá lo vio salir y le preguntó por mi hermana, él le dijo que estaba en UCI. En ningún momento se nos informó nada antes de eso”, relató a Buenos Días Perú.

La familia se enteró del fallecimiento recién alrededor de la 1:30 p.m. “Nos dijeron que mi hermana tuvo tres paros cardíacos y que falleció. El doctor me preguntó si quería ver su cuerpo, como si nada. Entré en shock”, expresó entre lágrimas.

MÉDICO HUYÓ TRAS SER INCREPADO POR LA FAMILIA

Tras conocer el desenlace, los familiares exigieron explicaciones al personal de la clínica. Sin embargo, denuncian que el médico se retiró del lugar y que el área donde se realizó la operación fue rápidamente limpiada. “Bajé al primer piso para hablar con el personal de la clínica. Todos se fueron, se escondieron, nadie me dio razón. Luego me dijeron que el médico fugó. Limpiaron todo, la habitación, los instrumentos. Hasta ahora no me dan el historial clínico de mi hermana”, declaró con indignación.

La víctima, madre de una niña de 10 años y un bebé de 11 meses, deja a sus hijos en la orfandad. La familia ha iniciado las acciones legales correspondientes y exige que el caso no quede impune.