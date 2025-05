Miraflores: joven denuncia que terminó con fractura en mano por falta de señalización en obra

Una joven terminó con una fractura en mano tras sufrir un aparatoso accidente debido a la falta de señalización por una obra de asfaltado de pistas que se realiza en el Malecón Armendáriz, frente al Colegio Médico de Miraflores.

El último jueves 15 de mayo, la joven no vio la señalización por la parte de donde circulan los ciclistas y al no visualizar una malla metálica que no estaba enrollada, cayó de su bicicleta provocando una lesión en la mano.

Tras caerse, una persona que se encontraba corriendo la ayudó y llamaron a una ambulancia que llegó 20 minutos después. La joven señala que no había una señalización y la malla negra se perdía por el color de la pista.

No recibe ayuda de comuna miraflorina

La joven tiene que ser operada, pero asegura que no ha recibido comunicación por parte de la Municipalidad de Miraflores, pese a que ha dado su número de teléfono y realizó la denuncia en su cuenta de TikTok.

Incidente con bicicleta y pide ayuda

La joven a denunciado por apropiación ilícita de bienes a la comuna miraflorina, ya que al acudir a a retirar su bicicleta, no había registro de lo ocurrido, pero luego se contactaron con ella tras realizar la denuncia en redes sociales. La afectada pide que la comuna se haga responsable por los daños ocasionados.

Municipalidad de Miraflores responde

La municipalidad de Miraflores señaló se encuentra en la etapa final de la obra de asfaltado y solo falta el pintado (señalización), pero los vehículos pueden circular con normalidad por la zona. Un funcionario indicó que habían vallas.

Asimismo, indicó que si había un plan de desvíos por la avenida Armendáriz que se ha comunicado previamente en sus páginas y hay evidencia, así como trabajadores. La comuna asegura que la joven fue atendida y trasladada a una clínica.