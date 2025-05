Vecino acusado de agredir a mujer en SJM asegura que fue atacado primero: “Reaccioné mal, pero me defendí"

El hombre acusado de agredir brutalmente a una mujer en San Juan de Miraflores decidió romper su silencio. Según su versión, él fue la verdadera víctima y actuó en defensa propia tras recibir un golpe por la espalda.

“Ella fue quien me atacó primero. Yo estaba discutiendo con su esposo por un tráiler que obstruía la salida de mi casa. De pronto, apareció con un palo y me golpeó. Reaccioné mal, lo reconozco, pero solo me defendí”, declaró el vecino a Buenos Días Perú.

DISPUTA VECINAL TERMINÓ ES PELEA FÍSICA

La denuncia inicial fue presentada por la mujer, quien acusó al sujeto de golpearla con un palo con clavos, dejándola con heridas visibles. Sin embargo, imágenes de una cámara de seguridad mostrarían que la agresión se inició por parte de la denunciante, quien aparece golpeando al hombre, quien luego responde lanzándole un palo al rostro.

“Me reventó el palo en la cara. Después de eso reaccioné. No fue lo correcto, pero fue un momento de impulso”, añadió el denunciado, quien también mostró lesiones visibles y aseguró haber pasado por un examen médico legal.

Ambas partes han solicitado garantías personales. La mujer alega que las agresiones y amenazas han sido constantes desde hace un año, mientras que el acusado asegura que ha sido seguido hasta la comisaría por supuestos allegados de la denunciante, quienes intentaron agredirlo.

La disputa, según detallaron, tendría origen en el uso indebido del espacio público frente a las viviendas. El hombre explicó que la bodega que opera en la casa de la denunciante genera problemas constantes por los vehículos pesados que obstruyen el paso, además de malos olores y presencia de insectos.

Ante la posibilidad de una convivencia insostenible, el acusado expresó su voluntad de conciliar. “Por mi parte no hay problema, estoy dispuesto a mejorar la relación como vecinos. Pero de la otra parte no sé”, concluyó.