Mujer denuncia brutal agresión de su vecino por disputa de cochera: “Me dijo ‘te voy a matar’ y me golpeó”

Una vecina del distrito de San Juan de Miraflores denunció haber sido víctima de una violenta agresión por parte de un residente con quien mantenía conflictos desde hace varios años. La mujer identificada como Nemesia relató en vivo a Buenos Días Perú los detalles del ataque, ocurrido frente a su vivienda en la calle Mariano Pastor Sevilla.

DISPUTA VECINAL PUDO TERMINAR EN TRAGEDIA

Según contó, el agresor, un hombre que habría regresado al país desde Estados Unidos hace aproximadamente 18 años, comenzó a hostigarla desde su llegada, acusándola sin pruebas de haber arrojado basura en su propiedad. Desde entonces, los altercados se volvieron frecuentes.

El último episodio se desató luego de que un camión proveedor de plátanos —insumo principal para la producción de chifles de la agraviada— obstaculizara parcialmente la cochera del vecino. “Desde que llegó ese proveedor, él comenzó a gritar, a reclamar y a botar a los camioneros. A él nada le parece bien”, afirmó Nemesia.

Al día siguiente, el hombre increpó a su esposo, quien padece una dolencia en los brazos que le impide defenderse. Al ver la escena desde su ventana, Nemesia bajó con un palo de escoba para defenderlo. “Le pegué en la espalda con la escoba, pero él reaccionó arrancando un poste del cerco y me empezó a golpear. No fue una agresión, fue un intento de asesinato. Me dijo ‘te voy a matar’”, declaró angustiada.

La víctima manifestó temor por su integridad y la de sus tres hijas. Solicitó la intervención urgente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ya que el agresor, actualmente detenido por 48 horas, podría regresar a vivir en la misma calle una vez que recupere su libertad.