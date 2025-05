Hallan sin vida a mujer de 79 años tras abordar mototaxi: iba a comprar regalos por el Día de la Madre, pero no volvió

La familia de María Venturo Calixto, de 79 años, exige justicia tras encontrar su cuerpo sin vida cerca de la playa Conchan, en el límite entre Lurín y Villa El Salvador. La adulta mayor había sido reportada como desaparecida el mismo día en que fue vista por última vez, al abordar una mototaxi. Horas después, fue hallada con signos evidentes de violencia y sin ninguna de sus pertenencias.

IBA A COMPRAR REGALOS POR EL DÍA DE LA MADRE Y NO VOLVIÓ

Según declaró su hija, Elizabeth Pilco, su madre se dirigía a casa de una hermana luego de visitarla en el mercado Santa Rosa, donde ella trabajaba. El trayecto debía tomar no más de cinco minutos. Para facilitarle el camino, Elizabeth la ayudó a subir al vehículo y pagó directamente al conductor. “Le di los 2 soles yo misma para que no saque dinero y no se note que tenía efectivo. No quería que la expusiera”, explicó a Buenos Días Perú.

El cuerpo de María fue encontrado con el cráneo fracturado, sin ropa, sin celular y sin dinero. La familia sospecha que fue víctima de un asalto, ya que la mujer llevaba entre 300 y 400 soles, probablemente destinados a comprar regalos por el Día de la Madre. "Solo llevaba su bastón. No tenía enemigos, no le debía a nadie", agregó su hija entre lágrimas.

Las imágenes de seguridad muestran a la adulta mayor abordando una mototaxi con techo verde, chasís azul y puertas blancas. La familia pide que se identifique al conductor, quien hasta el momento no ha sido ubicado. Si no está involucrado, señalan, debería acudir voluntariamente a brindar su testimonio para esclarecer los hechos.

La víctima era el pilar de su familia. “Nos enseñó a trabajar, a ser amorosas, era el centro de nuestras reuniones. Ya no sabemos cómo volveremos a celebrar el Día de la Madre sin ella”, expresó su hija, visiblemente afectada. El caso ya está en manos de la Policía, aunque los deudos exigen celeridad en la investigación para dar con los responsables y evitar que el crimen quede impune.