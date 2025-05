León XIV, el primer Papa agustino en la historia de la Iglesia Católica: ¿en qué consiste su doctrina?

Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, un miembro de la orden de San Agustín ha sido elegido como Papa. Se trata de Robert Prevost, quien fue proclamado oficialmente como León XIV, el Papa número 267 de la historia, y cuya vida pastoral tiene profundas raíces en el Perú.

El padre Pablo Larrán, amigo personal del actual sumo pontífice y miembro de la comunidad agustina, destaca su perfil espiritual y humano. “Él es calladito, reservado, una persona que te observa, te sonríe. Te abraza con sus gestos, te hace sentir bien”, dijo en conversación con Panamericana.

¿DE QUÉ TRATA LA DOCTRINA DE SAN AGUSTÍN?

Prevost formó parte de la orden de San Agustín, fundada en 1244, y basada en las enseñanzas del teólogo San Agustín de Hipona. “Era vivir en comunidad, tener todo en común, dialogar, quererse, perdonarse…”, recuerda el padre Larrán, quien también resaltó su profundo compromiso intelectual. “Yo me conozco, me acepto y trasciendo. No me quedo como un lago, soy un río que busca el mar”, expresó sobre la espiritualidad que caracteriza al nuevo Papa.

Además de su vida dedicada al servicio religioso en el norte del Perú, donde impulsó proyectos sociales y pastorales, León XIV es recordado por su humildad, prudencia y cercanía con las comunidades más vulnerables. “Que se haya acordado del Perú y de Chiclayo en el instante mismo en que fue proclamado ante el mundo es un gesto que nos confirma que nos lleva en el corazón”, añadió Larrán