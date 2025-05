Liberan a expolicía que en presunto estado de ebriedad atropelló y mató a motociclista

La mañana del 21 de abril quedó registrada en cámaras de seguridad una escena desgarradora: un motociclista fue arrollado violentamente por un auto a alta velocidad mientras intentaba girar con luz verde en una intersección de Bellavista, en el Callao. Hoy, la familia de la víctima, Erick Ferreira, clama justicia al conocer que el responsable continúa en libertad.

PIDEN JUSTICIA POR ERICK

El conductor fue identificado como Richard Valencia Meza, un ex suboficial de la Policía Nacional, dado de baja años atrás por presuntos actos de corrupción. Según los deudos, el sujeto conducía en estado de ebriedad, sin licencia y a más de 90 km/h, en una vía cuyo límite es 50 km/h. Además, las imágenes muestran que se pasó la luz roja.

“Ese asesino del volante se pasó la luz roja y mató a mi primo. No tenía brevete, iba a exceso de velocidad y está suelto. No me cabe duda de que volverá a manejar”, afirmó un familiar de la víctima en declaraciones a Panamericana Televisión.

Pese a que el video muestra con claridad la infracción, la fiscal del caso decidió no detener a Valencia Meza. Según denunció la familia, ella argumentó que “no veía con claridad el semáforo en rojo” en las imágenes.

“El auto queda destrozado, va a toda velocidad y mata a mi primo, pero para la fiscal no fue suficiente. Dijo que no se veía bien el semáforo. No lo puedo creer”, expresó indignado el testigo.

Otro punto que genera dudas es el protocolo policial tras el accidente. En el video, Valencia Mesa aparece conversando con serenidad con los efectivos, sin ser enmarrocado ni trasladado de inmediato a la comisaría. La familia afirma que tampoco se le practicó el dosaje etílico en el lugar correspondiente.

“Primero nos dijeron que el examen fue en el hospital Carrión, luego que fue en la clínica San Gabriel. Pero todos sabemos que el dosaje se hace en la Santa Rosa, y eso nunca ocurrió”, denunció un pariente.

Erick Ferreira, la víctima, tenía solo 34 años. “Era un hombre trabajador, dejó dos hijos pequeños, uno de 2 años y otro de 8. Nadie nos devolverá su vida, pero exigimos justicia”, declaró su madre.