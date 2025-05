Clausuran Mercado de Flores en el Rímac en plena campaña por el Día de la Madre

A pocos días del Día de la Madre, más de 50 comerciantes del mercado de flores Uniflor, ubicado en el distrito del Rímac, amanecieron con sus puestos clausurados y soldados por orden de la municipalidad. Esta intervención, realizada durante la madrugada, generó gran malestar entre los afectados, quienes ahora se ven obligados a vender su mercadería en plena vía pública.

“Vivimos de esto. Cada campaña es nuestra oportunidad. ¿Ahora qué hacemos con todas las flores?”, reclamó una de las vendedoras, y mostró la gran cantidad de productos colocados en la calle. Muchos de ellos recibieron mercadería horas antes del cierre.

SE DESCONOCEN LOS MOTIVOS DEL CIERRE

En varias puertas del mercado se observa el cartel de “Clausura temporal” con fecha del 5 de mayo de 2025, pero sin especificar si la medida responde a la falta de autorización, temas de salubridad, medidas de seguridad o desacato. Tampoco se detalló previamente a los comerciantes las razones formales de la intervención.

Los vendedores explicaron que por más de 28 años alquilaron el espacio a una agrupación cristiana. Sin embargo, hace un año y medio decidieron dejar de pagar por considerar excesivos los cobros y por presuntas irregularidades. Desde entonces, conformaron una asociación llamada Uniflor, con el respaldo —según indican— del alcalde del Rímac, Néstor de La Rosa, quien les habría asegurado que el terreno era propiedad del Estado.

“Nos dijeron que no debíamos pagarle nada a nadie, que formáramos una asociación, y así lo hicimos. Pero ahora el alcalde no nos quiere recibir”, señaló una comerciante. Pese a ello, durante este tiempo no han abonado tributos municipales ni han logrado obtener licencias formales de funcionamiento.

Esta no es la primera vez que el mercado es intervenido: en octubre de 2023 también fue clausurado por presuntas deudas tributarias, según declaraciones del propio alcalde.

Frente a esta situación, los comerciantes exigen que se les permita trabajar en condiciones adecuadas, especialmente en campañas clave como la del Día de la Madre. Mientras tanto, la Municipalidad del Rímac aún no se pronuncia oficialmente sobre los motivos precisos de esta clausura ni sobre la legalidad del predio en disputa.