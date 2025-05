Dueña de pitbull no asume responsabilidad tras ataque: joven tiene secuelas físicas y psicológicas

Danella Santa Cruz Otárola es una joven de 25 años que en abril pasado sufrió el terrible ataque de un perro pitbull en un condominio de La Molina, sufriendo lesiones en el rostro, oreja y ha perdido la audición en un 50%.

En diálogo con Buenos Días Perú, la joven detalló que fue hospitalizada dos veces, lleva tratamiento en las áreas de otorrinolaringología, neurología, dermatología, cirugía plástica, psiquiatría y psicología.

Además necesita una cirugía reconstructiva y el tratamiento en su oído. La afectada señaló que la dueña del can no se ha comunicado ni está asumiendo los gastos de su recuperación, tampoco se ha retenido al pitbull tras el ataque.

Secuelas del ataque

La joven no puede estar mucho tiempo de pie porque se marea, no tiene capacidad del equilibrio completo, no puede dormir bien porque tiene sueños con el momento del ataque y no puede estar sola por temor.

Hasta el momento, la joven ha gastado cerca de 15 mil soles y la suma podría aumentar por los tratamientos que necesita. La abogada de la afectada detalló que la mujer está denunciada por lesiones que tienen una pena de hasta dos años de cárcel.

Reparación civil y pedido de audiencia

Asimismo, piden una reparación civil de 12 mil soles. La letrada mencionó que la Fiscalía ha emitido un requerimiento acusatorio por lo que esperan que se programe la audiencia de juicio para que se emita una sentencia lo más pronto posible.