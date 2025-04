Vecinos de Cercado de Lima denuncian que constantes cortes de luz malogran sus electrodomésticos

En el pueblo joven El Planeta, en el Cercado de Lima, los apagones se han convertido en parte del día a día. Los vecinos denuncian que los constantes cortes del servicio eléctrico vienen afectando gravemente sus electrodomésticos y negocios. “Este es el segundo apagón solo hoy”, se queja una residente, mientras muestra el medidor de su vivienda y los alimentos deteriorados por la falta de refrigeración.

La situación es aún más grave para comerciantes como Celia, quien vende helados. “Dos congeladoras ya se malograron. El producto se arruina cada vez que se va la luz y nadie nos avisa”, afirma. La pérdida no solo es económica: también implica desechar productos que ya no se pueden consumir. Lavadoras, televisores y refrigeradoras están entre los artefactos dañados por las fluctuaciones de voltaje.

“Ya he perdido dos televisores y mi refrigeradora ahora suena raro”, relata otro vecino, Luis Alberto, quien reclama una indemnización a la empresa Plus. Los residentes aseguran que esta compañía solo “parcha” cables viejos y deja desmontes tras reparaciones mínimas. Aunque han enviado cartas al Congreso, Osinergmin y la propia empresa, no han recibido una respuesta satisfactoria. “Plus nos contesta irónicamente, diciendo que todo está en orden desde hace años”, denuncian.

Lo más indignante, afirman los pobladores, es que mientras en sus casas no hay luz, el alumbrado público sí funciona durante el día. Y en la noche, el problema se invierte: las calles se quedan a oscuras mientras algunas viviendas recuperan el servicio.

Al cierre del informe, Buenos Días Perú intentó comunicarse con la empresa Plus, que tiene identificados los suministros afectados, pero no se obtuvo respuesta. Los vecinos insisten en que el problema se debe al cableado antiguo, que tiene más de 50 años, y exigen una renovación integral del sistema eléctrico en la zona.