Se hacen pasar por pasajeros y le roban vehículo: asaltan a taxista por aplicativo en La Victoria

Un taxista que trabajaba por aplicativo fue víctima de un violento asalto en la calle Valerio, en el distrito de La Victoria. Los delincuentes, que fingieron ser pasajeros, abordaron el vehículo y, provistos de armas de fuego, amenazaron al conductor para robarle su herramienta de trabajo.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el primer falso pasajero sube al vehículo y, segundos después, un cómplice ocupa el asiento del copiloto. Tras un breve forcejeo, ambos ladrones descienden armados, reducen al chofer y lo obligan a desactivar el sistema de seguridad del automóvil. Luego de lograr su cometido, uno de los asaltantes huyó del lugar conduciendo el vehículo robado. La víctima intentó seguir a los malhechores, quienes escaparon en dirección al Metro de Canadá.

VIVEN ATEMORIZADOS

Vecinos de la zona denunciaron que no es el primer asalto de este tipo que ocurre en la calle Valerio. “Ahora últimamente pedir aplicación en esta calle es un riesgo, ya parece zona roja”, advirtió un residente. El temor no solo afecta a conductores, sino también a usuarios de aplicaciones de taxi, quienes temen que los vehículos no lleguen por la inseguridad.

Durante el tiempo que el equipo de Panamericana Noticias permaneció en el lugar, no se observó presencia de Serenazgo ni de efectivos policiales.