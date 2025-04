Feminicidio en Callao: extranjera es asesinada por su pareja dentro de mercado

Nubi Altamar Díaz, ciudadana colombiana, fue asesinada de un disparo por su pareja Juan González Sandoval dentro del mercado 3 de Enero, en el Callao. El crimen ocurrió tras una escena de celos protagonizada por el agresor, quien se acercó al puesto donde la víctima vendía cosméticos y le disparó directamente en el pecho.

La víctima murió de forma inmediata. Testigos captaron el momento en que González Sandoval huía del lugar. Más tarde, el feminicida se entregó en la comisaría de Bocanegra, donde confesó el crimen. "Me acerqué a ella, saqué el arma y le disparé. Escuché gritar y me asusté, por eso me fui corriendo", relató ante las autoridades.

El atacante también detalló que, tras el asesinato, arrojó el arma y la cacerina en una vivienda de San Martín de Porres antes de refugiarse en un hotel.

HABÍA ANTECEDENTES DE VIOLENCIA

Familiares de la víctima señalaron que la relación, iniciada a través de TikTok, había sido tormentosa. Nubia había reportado episodios de violencia previos. "Un día le pegó, ella nos llamó llorando para mostrarnos las heridas", contó una de sus sobrinas.

Los familiares piden a las autoridades acelerar el proceso de repatriación del cuerpo hacia Colombia, señalando que ha pasado una semana desde el asesinato. "Requerimos que agilicen porque nos dicen que allá todo está muy lleno", reclamaron.