Chofer baleado por extorsionadores pierde la vista de un ojo tras no pagar cupo por combi retenida

Luis Ángel Zamudio, un joven chofer de transporte público, fue víctima de un brutal ataque por parte de extorsionadores luego de no poder cumplir con el pago diario exigido por una mafia del transporte que opera en la ruta entre Lima y Callao. La razón: su combi había sido llevada al depósito, lo que le impidió reunir los S/5 diarios que normalmente entregaba.

El ataque ocurrió en la intersección de las avenidas Pérez Salmón y Santa Rosa, en el límite del Cercado de Lima con el Primer Puerto. Según relató la propia víctima, uno de los criminales lo interceptó sin mediar palabra y le disparó directamente al rostro. “Primero me disparó en la cabeza. Me paré del asiento y me tiré al piso de la combi. Ahí me dio el segundo disparo. Se le trabó el arma y escapó corriendo”, contó con la voz aún entrecortada.

El joven de 24 años ahora enfrenta una situación devastadora: ha perdido la vista de un ojo y el otro se encuentra gravemente comprometido. Aún tiene una bala alojada en su cuerpo.

Grave denuncia

Su esposa denunció que el hospital donde fue inicialmente atendido no ha priorizado su caso como emergencia. “Nos dijeron que no era urgente. Que lo iban a internar recién el jueves y operarlo el lunes. Incluso hemos tenido que suplicar para que lo evalúen”, reclamó con indignación.

La familia también reportó que en otro centro médico no quisieron recibirlo porque en el sistema figuraba como atendido previamente. “Les rogué que le retiren la bala que le duele, pero me dijeron que eso no es emergencia”, añadió su esposa.

Mafia sin rostro

Zamudio relató que al recuperar su unidad del depósito, intentó comunicarse con los extorsionadores para ponerse al día, pero el ataque ocurrió antes de que pudiera cumplir. “Solo salí del depósito y dije que iba a mandar la plata. Me demoré. No me hablaron, no me amenazaron. Solo me dispararon sin decir nada”, dijo.