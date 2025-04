Explosión en almacén de Lurín: damnificados tapan ventanas rotas con plásticos por falta de apoyo

Una explosión se registró el último miércoles 16 de marzo en un almacén ubicado en el kilómetro 35 de la Antigua Panamericana Sur, en Lurín, y provocó un incendio de grandes proporciones que dejó varios heridos y más de 40 familias resultaron afectadas.

Tras la explosión, la municipalidad de Lurín envío maquinaria para poder recoger los vidrios rotos de las ventanas que quedaron regados en el lugar por la onda expansiva; sin embargo, los afectados siguen sin recibir ningún tipo de ayuda.

Empresa minimizaría daños

En diálogo con Buenos Días Perú, una de las afectadas señaló que los dueños del almacén no han realizado labores de limpieza al interior de sus viviendas y al parecer minimizaron los daños ocasionados.

"No han limpiado. Ha venido y se ha reído (representante de la empresa), dice que eso es poco y te va a costar y no tenemos recursos económicos para arreglar 8 ventanas" (...) "Ni siquiera me han preguntado mi nombre, el número de la manzana", dijo la vecina.

Tapan ventanas con plásticos

Cabe resaltar, que los afectados ya cuentan con el servicio de energía eléctrica y gas, sin embargo, ante los daños ocasionados en las ventanas rotas han tenido que taparlas con plásticos y siguen sin recibir ayuda por parte de la empresa.