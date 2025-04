Zanjas de hasta 40 cm de profundidad: pistas hundidas por paso de camiones en Cercado de Lima

En plena cuadra dos de la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima, el asfalto se ha convertido en una trampa peligrosa para conductores, transeúntes y escolares. Zanjas de hasta 40 centímetros de profundidad, producto del constante paso de vehículos de carga pesada, han deformado por completo la vía, lo que ha generado accidentes y daños a las unidades menores que transitan por la zona.

EXIGEN URGENTE REPARACIÓN DE PISTAS

Según denunciaron los vecinos, la situación se ha agravado en los últimos meses y las reparaciones que realiza el municipio no son duraderas. “Lo reparan y al poco tiempo se vuelve a hundir. El material no resiste el paso de los tráilers”, comentó una vecina de la zona, quien asegura que los trabajos no se ejecutan con la calidad necesaria.

Lo más preocupante es la cercanía de estos hundimientos a instituciones educativas como el colegio San Pablo y el Pedro Coronado. Padres de familia han advertido que la falta de veredas adecuadas y la deformación del asfalto exponen diariamente a los niños a posibles atropellos. “Ya han ocurrido accidentes, hay poca iluminación en la noche y los carros pequeños quedan atrapados en estas zanjas”, indicó un padre de familia.

Incluso los ciudadanos relatan que, en varias ocasiones, el paso de camiones ha provocado que las viviendas colindantes vibren. “Cuando los tráilers pasan, mi casa tiembla”, relató una residente cuya vivienda se encuentra frente a la vía afectada.

Además, las cámaras de seguridad captaron recientemente un choque entre dos camiones en esta misma zona, lo que agravó la congestión vehicular, ya que solo quedó libre el tramo más deteriorado de la pista.

Los vecinos demandan la intervención inmediata del municipio de Lima y una solución definitiva, no solo parches temporales. La situación no solo afecta la transitabilidad, sino que representa un riesgo latente para la integridad de miles de personas que circulan por la zona a diario.