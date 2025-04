Denuncian a Javier Santagadea por malos manejos en colegio: excómico responde y revela amenazas

Un grupo de padres de familia del colegio Ramiro Prialé en Independencia, denuncian al exactor cómico Javier Santagadea de mantenerse aferrado de la directiva de la Asociación de Padres de Familia (Apafa) y por malos manejos.

En diálogo con Buenos Días Perú, uno de los padres contó que Santagadea viene siendo dirigente hace años, pero cada vez que padres asumen el cargo en el comité los desconocería y usaría para beneficio propio.

Denuncian malos manejos

Además, mencionó que el dinero de la licitación para el kiosko escolar no sea recaudado por la tesorera y se opondría al cuidado de cocheras y pintado de la fachada por parte de exalumnos. Ante ello, estarían buscando declararlo persona no grata en una próxima reunión en el colegio.

También asegura que Santagadea fue elegido representante del Consejo Educativo Institucional (CONEI) del nivel secundaria y no presentó los documentos del padre elegido en el nivel primario ante la Ugel pese a que no es familiar directo porque representa al nieto de su hijastro.

Santagadea responde a acusaciones

Ante las acusaciones, Javier Santagadea señaló que las acusaciones son infundadas y falsas. Resaltó que no es padre de familia ni asociado porque no fue inscrito en el CONEI porque no se registró en el padrón como socio.

Por otro lado, señaló que tiene un poder legal para poder representar a su familiar, además no tienen autoridad para ver el tema de los estacionamientos y kioskos porque esos temas lo ve la dirección.

Asegura que fue amenazado