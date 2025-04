Motociclistas cuestionan nueva norma que prohíbe circular con acompañante y el uso de cascos con visera oscura

Un grupo representativo de la comunidad motera del Perú expresó este lunes su rechazo parcial al decreto supremo que prohíbe que dos personas circulen en una moto, así como el uso de cascos con visera polarizada. La medida, que ya fue publicada oficialmente, ha generado descontento entre los motociclistas, quienes piden que se incluyan excepciones para quienes utilizan este medio de transporte de forma legítima y segura.

“Aceptamos que se haga una prohibición por seguridad, pero tenía que darse la excepcionalidad para las personas que somos de bien”, declaró Dani Mendoza, presidente del colectivo, desde las afueras de Panamericana Televisión. Según indicó, “hay miles de personas que usan la moto para llevar a sus hijos, a su pareja o para trabajar, como enfermeras que deben trasladarse rápido”.

El vocero detalló que en reuniones previas con la Defensoría del Pueblo y el Congreso, se había discutido una propuesta de aplicación para registrar a los acompañantes y garantizar que no tengan antecedentes penales. “Una aplicación como en pandemia, con salvoconducto. Si me paran, muestro que llevo a mi esposa o hijo. Pero la norma ha salido sin eso, a rajatabla”, enfatizó.

INDICAN QUE LOS CASCOS VIENEN FABRICADOS DE ESA MANERA

Otro punto que generó controversia fue la prohibición del uso de cascos con viseras oscuras o polarizadas. “Los visores vienen de fábrica así. Si no quieren que se usen, que prohíban su importación. Nosotros no los modificamos”, reclamó Mendoza. Lo mismo sucede con las balaclavas: “Las usamos por el frío o para protegernos del polvo, no por encubrirnos”.

Finalmente, los motociclistas recordaron que el año pasado ya se discutió implementar placas delanteras más grandes y visibles con chip para facilitar la fiscalización. “Nosotros sí queremos orden, pero el gobierno está divorciado de sus propias instituciones. Un poder dice una cosa, otro la contradice. ¿Cómo quieren que funcione así?”, cuestionó Mendoza.

El colectivo reiteró su disposición al diálogo y su compromiso con la seguridad ciudadana, pero advirtió que medidas generalizadas afectan a más de 3 millones de peruanos que usan la motocicleta como único medio de transporte y trabajo.