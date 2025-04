¡Exclusivo! Mototaxista confiesa crimen de joven madre de 19 años en VMT: esto dijo ante la policía

Esteban Chicche Sullo, el mototaxista sindicado como principal sospechoso del crimen de la joven madre de 19 años en Villa María del Triunfo, confesó ante la policía ser el autor del asesinato de Mercedes Sánchez Querevalú.

Buenos Días Perú tuvo acceso en exclusiva al testimonio de Chicche Sullo donde narró los hechos y contó que golpeó a la joven porque ella lo habría chantajeado ya que no quiso hacerle una carrera en su mototaxi.

"Por la estación del Tren estábamos conversando y quería que le haga carrera y no quise llevarla y me comenzó a chantajear. Entonces yo le metí golpe, se desmayó y no ha reaccionado. No sabía que hacer porque hay cámaras si la boto me van a ver", dijo.

Asegura que no tuvo ayuda

Asimismo, relató que la subió a su mototaxi desmayada y la llevó hasta su casa sin ayuda de nadie y la arrastró hasta el baño. La familia de la joven se encuentra indignada y aseguran que el sujeto no dice la verdad.

"No mientas, di la verdad, no la has matado el domingo porque los forenses hubieran dicho que lleva 8 días y tu confesión no coindice. Que causalidad que ese día tu familia se fue para dejarte hacer tu homicidio", dijo la hermana.

Aseguran que joven sabía de delitos de mototaxista

En tanto la madre señaló que el hombre miente porque le contaba las cosas a su hija e hizo una grave denuncia. "Mi hija sabía de tus revólveres, de las muertes que hiciste porque se lo dijiste. Mi hija te grababa y tu mandabas a robar los celulares, infeliz. Tu y tu familia son culpables", aseguró.

Antecedentes por robo y otros delitos

El abogado señaló que Esteban Chicche tiene antecedentes por el asesinato a un joven en 2009. Además se encuentra en libertad pese a que fue detenido por venta de armas, granadas y drogas en el 2023.