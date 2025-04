Barrios Altos: bomberos confirman que edificio estaría a punto de colapsar por incendio

Un incendio de gran magnitud lleva más de 12 horas consumiendo un edificio de cinco pisos en Barrios Altos. Varias unidades de los Bomberos han sido desplegadas en el área para controlar las llamas, que continúan avanzando a pesar de los esfuerzos.

En diálogo con Buenos Días Perú, uno de los integrantes de los bomberos confirmó que esta estructura siniestrada, que sería un almacén de madera, telas e hilos, estaría a punto de colapsar en cualquier momento.

Asimismo, señaló que el principal problema es el abastecimiento de agua, aunque han recibido apoyo de Sedapal, pero no pueden ingresar al edificio. "No se aprende la lección y si miran alrededor todos son almacenes y no tienen un sistema contra incendios", señaló.

No respetan clausuras ni construcción de pisos permitidos

Mario Casaretto señaló que pese a que hay locales con carteles clausurados, siguen funcionando y traen mercadería durante la madrugada. Asimismo no se respeta la licencia de construcción de 3 pisos, pero por argucias legales terminan construyendo más niveles. "Como es posible que un predio que funge como vivienda tiene 40 metros de almacenes", agregó.

Familias afectadas

Cabe resaltar, que alrededor de 30 familias de dos quintas han resultado afectadas porque han tenido que pasar la noche en la calle debido a las llamas. Hasta el momento no se conocen las causas que habrían originado el siniestro.