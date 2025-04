Balean a chofer en SMP: extorsionadores graban ataque y exigen pago para "negociar la paz" con stickers de Hitler

La violencia contra el sector transporte no para. Un conductor de 65 años fue baleado por un delincuente que lo interceptó en plena avenida Los Eucaliptos, en San Martín de Porres, tras que la empresa para la que trabaja se negara a pagar un cupo de extorsión. Lo más alarmante es que el propio criminal grabó el atentado y difundió el video con amenazas para obligar a negociar.

“Ahí te lancé el papelito, agarra tu papelito y llama”, se le oye decir al sujeto, mientras apunta al conductor. Luego de dispararle en la pierna, huyó en una moto lineal. En el vehículo iban niños pasajeros que, según testigos, lloraban aterrados mientras suplicaban que no los mataran.

VÍCTIMA SE ENCUENTRA FUERA DE PELIGRO, PERO TEME POR SU VIDA

La víctima, identificada como Bernardo Pariona, fue trasladada al Hospital Sergio Bernales y se encuentra fuera de peligro. Su familia y compañeros de trabajo aseguraron que nunca antes habían recibido amenazas, y que el conductor —un hombre humilde con hijos menores— incluso dormía en el paradero para ahorrar el pasaje.

La empresa ha paralizado sus operaciones por miedo. Aún no cuentan con el papel que contiene los datos bancarios para pagar la extorsión, pero aseguran que no ven otra salida. “¿Qué nos queda? Pagar. No podemos hacer nada”, dijo uno de los trabajadores.

Los videos de los extorsionadores están marcados con imágenes de Hitler y el personaje ficticio Bomet, los mismos símbolos usados en un ataque anterior a la línea 505, lo que hace temer que se trate de una red organizada.