Joven de 19 años desaparece tras salir a cobrar deuda a mototaxista en VMT

Mercedes Sánchez Querevalú, una joven de 19 años, se encuentra desaparecida desde la noche del domingo 6 de abril, luego de salir de su vivienda en Villa María del Triunfo para cobrar una deuda de 250 soles a un mototaxista identificado como Esteban. Según el testimonio de su madre, Patricia Querevalú, fue la propia joven quien le avisó que iba a realizar ese cobro, pero después de responder a un mensaje pasado las 10 de la noche, su teléfono se apagó y no se volvió a saber nada de ella.

El mototaxista, a quien la familia consideraba de confianza por haber transportado anteriormente a Mercedes y su hermana, negó inicialmente haber visto a la joven ese día. Sin embargo, días después, y tras ser confrontado por la madre, cambió su versión: admitió haberla recogido y dejado en una zona desolada de la parte alta de Santa Rosa, un área de difícil acceso y sin testigos. “Me dijo que ella solo le pidió que la llevara al ‘arbolito’ y que luego lo despidió”, relató la madre indignada.

Pese a esta revelación, la familia asegura que la Policía no actuó de inmediato. Fue la madre quien llevó al hombre hasta la comisaría de Nueva Esperanza y luego hasta la sede de Tablada de Lurín, sin lograr que tomaran su declaración. “De noche busco a mi hija, nadie me ayuda, no hay patrulleros ni respuesta”, declaró entre lágrimas.

PIDE QUE ACELEREN DILIGENCIAS PARA ENCONTRARLA

Mercedes trabajaba en una licorería del distrito y, según su madre, había tenido conflictos con una clienta días antes de desaparecer. También fue víctima de un robo en la zona. La familia no descarta ninguna hipótesis, pero exige que las autoridades aceleren las diligencias, ya que consideran que los primeros días han sido claves y se han desperdiciado.

Hasta el momento, Mercedes continúa desaparecida. Fue vista por última vez vistiendo un pantalón gris, polo negro y sandalias blancas. Su familia ha difundido su fotografía y ruega que cualquier persona con información se comunique de forma inmediata al número de contacto del afiche que circula en redes sociales.