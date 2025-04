Puestos cerrados y temor a la extorsión: así se vive el paro en el mercado Ciudad de Dios

El paro de transportistas en Lima ha tenido efectos colaterales más allá de las pistas. En el mercado Ciudad de Dios, ubicado en San Juan de Miraflores, numerosos puestos amanecieron cerrados y con escasa presencia de comerciantes y compradores. La falta de vehículos impidió que muchos trabajadores llegaran, mientras que el temor por las constantes extorsiones y ataques violentos también fue determinante.

“Estamos como al 50 %. No hay gente, no hay ayudantes, no hay movimiento. Hoy estamos haciendo poquito nada más”, relató Ana María, trabajadora de un puesto de venta de comida dentro del mercado. Indicó, además, que algunos comerciantes han sufrido amenazas y que el miedo ha llevado a muchos a mantenerse en sus casas.

Afuera del mercado, la señora Elizabeth sostuvo espontáneamente una pancarta con frases como “No a la extorsión” y “No más muertes”. Entre lágrimas, explicó que su decisión de salir a apoyar la paralización nació del miedo que siente cada día al desplazarse por la ciudad para trabajar en limpieza de casas. “Ya no se puede viajar tranquila, uno tiene miedo todo el tiempo”, dijo.

Los comerciantes no solo enfrentan el temor por la inseguridad, sino también el impacto económico directo. Ana María comentó que al traer su único teléfono para trabajar, su hija no pudo asistir a sus clases virtuales. “Trabajo por necesidad. Dejo a mi hija sin colegio para venir a ganarme el pan, pero ni siquiera eso podemos hacer tranquilos”, expresó.

La falta de presencia policial constante en la zona también genera malestar. Un representante de seguridad del mercado lamentó que el patrullaje solo se refuerce en días como este. “Hoy están acá por el paro, pero el resto de la semana estamos desprotegidos. La presidenta debe venir y ver cómo vivimos realmente”, señaló.

Aunque no se reportó un desabastecimiento generalizado, algunos comerciantes manifestaron preocupación ante un eventual corte en la cadena de suministros si persisten las dificultades para el ingreso de mercadería. Por ahora, los precios se mantienen estables.