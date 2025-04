Martín Valeriano de Anitra: “Si las cosas no se corrigen, vamos a paralizar del todo nuestras labores”

En el marco del paro de transportistas, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, lanzó duras críticas al gobierno por su falta de acción frente a la ola de asesinatos y extorsiones que afecta al sector. Desde el punto de concentración en Puente Nuevo, Valeriano afirmó que “esto ya no se puede aceptar” y advirtió que, si la situación no cambia, se radicalizarán las medidas de protesta.

“Lo que se está haciendo es parches, parches y más parches. Son acciones reactivas. Se necesita la unión de todo el Estado: Policía, gobierno central, Ministerio Público y Congreso”, expresó Valeriano.

El dirigente señaló que el paro de este jueves se realiza “por duelo” ante los crímenes recientes, pero que, de no haber resultados, no se descarta una paralización total del servicio de transporte urbano. “Si las cosas no se corrigen, vamos a paralizar del todo nuestras labores”, advirtió.

ALARMANTE CIFRAS

Valeriano sostuvo que desde enero a la fecha han dejado de operar al menos 1,200 transportistas formales. “En enero éramos 24 mil. Hoy somos 22,800. ¿A dónde vamos?”, cuestionó. A su vez, indicó que más del 50 % de las empresas de transporte están siendo extorsionadas, que ya suman 16 chóferes asesinados y 25 atentados registrados.

Consultado sobre las medidas de seguridad anunciadas por el gobierno —como la presencia de policías y militares en buses, drones y patrullaje aéreo—, respondió que “todo lo que sea seguridad lo respaldamos, pero que la Policía haga su trabajo. No queremos más chóferes muertos. Las estrategias las deben dar ellos, no los transportistas”.

Respecto a la participación en el paro, Valeriano aseguró que el 98 % de las empresas formales no salieron a operar este jueves. “Lo poco que se ha visto son piratas con los colores de las empresas cobrando pasajes excesivos”, denunció.

Finalmente, el presidente de Anitra pidió al Congreso que los reciba y escuche sus demandas. “No confiamos en nadie mientras no haya resultados. El nuevo ministro ha sido viceministro y seguirá la misma línea. Hasta ahora, nada ha cambiado”, sentenció.