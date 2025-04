Surquillo: vecino denuncia que policía chocó patrullero contra su auto y se dio a la fuga

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un efectivo policial que manejaba un patrullero policial chocó un auto que se encontraba estacionado en la calle Las Aguilas, en el distrito de Surquillo y se dio a la fuga.

El suboficial de tercera identificado como Mario de la Cruz manejaba el vehículo perteneciente a la comisaría La Huayrona (San Juan de Lurigancho) con destino al complejo policial de Aramburú, dejando serios daños en la parte delantera del automóvil.

Le pidieron no realizar denuncia

Un equipo de Buenos Días Perú conversó con el señor Javier quien contó que al percatarse del incidente, acudió hasta el complejo policial donde se encontraba el efectivo y este le propuso pagar los daños para que no realice la denuncia respectiva.

Sin embargo, no aceptó la propuesta por temor a que luego no cumpla con su palabra y no asuma los gastos. El afectado estima que la reparación de los daños a su vehículo le costaría aproximadamente unos S/10 mil, entre mano de obra y repuestos.

No puede llevar auto a peritaje

El afectado realizó la denuncia respectiva, pero le indicaron que se debía realizar un peritaje en el distrito de Santa Anita, pero el costo de la grúa para el traslado le costaría aproximadamente unos 300 soles.