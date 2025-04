Le destruyeron su unidad y hasta le robaron su celular: mototaxista denuncia brutal agresión por parte de fiscalizadores de SJL

Una intervención por parte de personal de fiscalización de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho terminó en una violenta agresión contra un mototaxista identificado como Reinaldo Carmona, quien acusa haber sido golpeado brutalmente por varios agentes, en presencia de testigos, sin motivo justificado.

Según relató la víctima a Buenos Días Perú, los fiscalizadores lo interceptaron mientras se trasladaba con un amigo, y luego de solicitarle sus documentos, uno de ellos lo tomó del hombro. Al cuestionar la acción, recibió un fuerte golpe con un objeto contundente que le abrió la ceja. Carmona intentó continuar su camino en medio del susto, pero fue derribado y atacado por un grupo de más de 15 personas, según su testimonio.

El mototaxista terminó inconsciente sobre el pavimento. “Me tiraron al suelo y perdí la conciencia. En los videos se ve que convulsiono. Yo no recuerdo eso, solo que desperté con gente a mi alrededor”, señaló. Además, asegura que en medio del forcejeo uno de los fiscalizadores se quedó dentro de su unidad y luego desapareció su teléfono celular.

Días después, mediante el rastreo por GPS, su pareja logró ubicar el celular en un vehículo municipal que se encontraba en la comisaría. Tras emitir el sonido desde una laptop, el dispositivo fue hallado en la parte posterior de la unidad. A pesar de ello, hasta el momento no ha sido devuelto.

La familia denuncia que la policía no actuó con diligencia. En un inicio, la denuncia por agresión fue registrada como una falta menor, y no se quiso aceptar de inmediato la denuncia por robo. “Tuvimos que insistir para que reconozcan la gravedad de las lesiones. Incluso el médico legista no quiso atenderlo hasta que cambiamos la tipificación del caso”, dijo su esposa.

La municipalidad emitió un comunicado anunciando que los seis fiscalizadores involucrados fueron separados y que asumirían los gastos médicos del afectado. No obstante, Carmona y su pareja aseguran que hasta ahora todos los gastos han corrido por su cuenta y que nadie del municipio se ha contactado con él.