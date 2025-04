A nueve meses del crimen, familia exige justicia por hombre asesinado tras retirar su AFP: buscan a presunta 'pepera'

Han pasado nueve meses desde que un trabajador de 34 años fue hallado sin vida en la habitación de un hostal en Villa María del Triunfo, luego de haber retirado cerca de 8 mil soles de su fondo de pensiones. La familia denuncia que hasta la fecha no hay responsables identificados, pese a la existencia de imágenes de cámaras de seguridad donde se ve claramente a la última persona que estuvo con él.

La principal sospechosa, una mujer cuya identidad permanece desconocida, habría acompañado a la víctima primero a su domicilio y luego a un hostal. Según la necropsia, la víctima murió por una fuerte dosis de fármacos utilizados comúnmente en casos de “pepeo”, lo que confirmaría que fue drogado con el objetivo de robarle.

“No la conocemos, nunca supimos de su existencia. La vemos en las cámaras entrar y salir con él, pero la policía no ha hecho nada. Usó un DNI falso para registrarse en el hostal, y aún así, han archivado el caso”, señaló Angélica, hermana del fallecido, a Bueno Días Perú.

FISCALÍA DESESTIMÓ CASO

La familia ha realizado por cuenta propia la recolección de videos y pruebas, mientras la fiscalía habría desestimado las evidencias por falta de claridad en las imágenes y ausencia de pruebas suficientes. El robo de la tarjeta bancaria del occiso permitió transacciones posteriores al crimen, incluyendo el pago del hostal y compras en minimarkets, pero aún no se ha rastreado el destino del dinero.

“Mi hermano me prometió que me ayudaría con los estudios de mi hijo. Era un hombre trabajador, generoso, deportista. No se merecía morir así”, contó entre lágrimas su hermana, quien además lamentó que el caso haya sido cerrado pese a los indicios de homicidio agravado.

Los parientes exigen la reapertura de la investigación y que se utilicen los recursos tecnológicos disponibles, como el análisis de huellas y pericias morfológicas, para identificar a la mujer captada en video. Piden, además, que cualquier ciudadano que pueda reconocerla colabore con las autoridades para que no haya impunidad.