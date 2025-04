Hace 15 días habrían intentado atacar a otro conductor de 'Acuarius': "Los Occidentales" estarían detrás de asesinato a chofer en SMP

El asesinato del conductor Paul López Estabríz, de la empresa de transporte Acuarius, ha conmovido a su familia y colegas, quienes hoy exigen justicia en medio del dolor y la indignación. La víctima, padre de dos hijas, fue interceptada por sicarios a bordo de una motocicleta mientras conducía su unidad en San Martín de Porres. Los criminales le dispararon al menos siete veces, provocando que el bus terminara empotrado contra una vivienda.

Familiares señalan que la empresa venía siendo amenazada desde hace dos meses. Los extorsionadores, que se identificaban como “Los Occidentales”, habrían exigido el pago de hasta 80 mil soles para permitir que los buses circulen. Hace 15 días ya habrían intentado atacar a un conductor, y este miércoles terminaron cumpliendo su amenaza.

PARIENTES PIDEN JUSTICIA

Edgardo López, hermano de la víctima, exigió que las autoridades aceleren las diligencias. “Mi hermano era un hombre trabajador, católico, padre de dos hijas. No tomaba, no fumaba. Solo salía a trabajar a las 4 de la mañana como todos los días. Ahora me lo han arrebatado. Lo único que pido es justicia y que atrapen al maldito que lo mató”, declaró visiblemente afectado.

A pesar del estado de emergencia decretado por el Gobierno, los ataques a empresas de transporte continúan. “Esto ya viene de años. Nadie dice nada. Siempre salimos a trabajar con temor”, expresó entre lágrimas uno de los compañeros de la víctima.

Cámaras de seguridad registraron el ataque, y las imágenes ya están en manos de las autoridades. La familia espera que con este material se logre identificar a los responsables y que el crimen no quede impune. Mientras tanto, el cuerpo del conductor permanecía en el lugar del crimen más de cuatro horas después del asesinato, sin que el fiscal llegara a ordenar el levantamiento.