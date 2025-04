Sujeto es captado intentando quemar hostal: PNP no recibe video que muestra rostro del atacante

Un sujeto fue captado por cámaras de seguridad prendiendo fuego en los exteriores de un hostal ubicado en el distrito de Puente Piedra. En el video se observa al hombre encapuchado rociando gasolina e incluso se ríe.

El administrador del negocio señaló en Buenos Días Perú que en enero pasado dejaron un mensaje extorsivo indicando que se comuniquen a un número telefónico, pero fue pasado por alto hasta el día el atentado contra el negocio.

Comisaría no recibe evidencia

Además reveló que cuando acudió a la comisaría de Puente Piedra no quisieron recibir los videos donde se ve el rostro del sujeto, ya que le indicaron que no se trataría de una extorsión porque no dejaron una nota, pese a que les indicó que le habían dejado una nota en enero pasado.

"No sabemos aún quién es el sujeto porque cuando se asentó la denuncia, la policía no quiso recepcionarlos ni las evidencias y lo tomaron por alto y dijeron que no podía ser una extorsión porque no han dejado una nota no están pidiendo nada y solo dejaron una media", mencionó.

Le piden DNI en la madrugada

Según contó, solo su declaración fue subida al sistema y no se ha hecho seguimiento al caso. Asimismo, mencionó que personal de serenazgo llegó hasta el negocio al promediar las 3 de la madrugada a pedir su DNI.

Pedido a las autoridades

El hombre pidió a las autoridades garantías y que atiendan su caso porque tiene miedo a ser víctima de los delincuentes. Además, vienen tomando las medidas preventivas del caso pues temen un nuevo ataque.