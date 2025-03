Más de 12 locales afectados por robo en galería comercial del Cercado de Lima

Un violento asalto sacudió la madrugada del domingo la Galería Plaza Real, ubicada en el Cercado de Lima, donde delincuentes ingresaron tras hacer un forado desde una vivienda contigua y lograron llevarse celulares de alta gama y dinero en efectivo de varias cajas registradoras.

Las imágenes de seguridad muestran a los sujetos cargando costosos iPhones dentro de bolsas de rafia, mientras saqueaban los stands comerciales. La Policía estima que los hampones permanecieron dentro del recinto al menos una hora.

“El robo ocurrió a las 3:35 a.m., cuando Verisure me alertó de un movimiento anómalo. Vine al local, pero desde afuera no vi daños. Al revisar mejor, con apoyo del serenazgo y la Policía, descubrimos el forado por donde ingresaron”, relató uno de los comerciantes afectados.

No solo los stands de celulares fueron saqueados. También una casa de apuestas dentro de la galería fue desvalijada. “Han roto las puertas, se han llevado la plata de todo el día, ha sido toda la noche. No hay seguridad en el Cercado”, declaró un trabajador.

Según los propietarios, al menos 12 negocios fueron afectados. El monto total de las pérdidas aún está en evaluación, pero se estima en varios miles de soles.

Los comerciantes denuncian que la zona carece de vigilancia policial y señalan que ya habían recibido amenazas de extorsión. Ante la creciente ola de inseguridad, piden mayor presencia policial y rapidez en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.