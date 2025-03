Rechazan denuncia de padres de víctima de suero: abogado pide que la Fiscalía investigue caso

Alejandra Landers Carpio, de 26 años, se encuentra con muerte cerebral en la Clínica Sanna de San Borja. La joven arquitecta ingresó al establecimiento por un resfrío y quedó en ese estado luego que le suministraron suero fisiológico deficiente de Medifarma que sería del lote observado por el Minsa.

Pedro Alva, abogado de la familia Landers reiteró que la Fiscalía ha abdicado a su función de investigar, ya que han presentado la denuncia en San Borja el último viernes, pero fue derivada a la sede de Lima Breña y este domingo fue destinada a la fiscalía de Lima Este Chosica.

No se puede abrir diligencias

El letrado mencionó que no existiría una preocupación de las autoridades ya que si no se fija dónde comienza la investigación, no se puede emitir la disposición de abrir diligencias preliminares del caso.

"Si no se fija ahora dónde comienza la investigación no se puede emitir una disposición muy importante de abrir diligencias preliminares, no se puede realizar actos urgentes y necesarios para la investigación como tener acceso a las cámaras, cómo entró (Alejandra), cuáles han sido los procedimientos, medicamentos y los responsables en las unidades, los programas de fármacos y protocolos, qué pasó en las diferentes unidades, cómo la atendieron, la historia clínica, no podemos acceder a eso", manifestó.

Pedido a la fiscalía

Ante esta situación, han enviado una carta notarial a la clínica Sanna San Borja para que les brinden la información. Alva dijo que quieren ir a la Fiscalía de la Nación para que los atiendan y se devuelva los actuados a la fiscalía de San Borja, resaltó que "es inconcebible que el caso deba llevarse hasta Chosica".

Alva resaltó que el lugar donde han ocurrido los hechos se ha dado en la clínica Sanna San Borja y la competencia es en ese distrito. "Todo debería ir allí (San Borja)" (...) "Pedimos que la Fiscalía decida hacer su trabajo de investigar", recalcó.

Piden acceso a información

Por otro lado, mencionó que Medifarma realizó una breve llamada a su patrocinado, pero no recibió una disculpa o explicación de los hechos y tampoco se han comunicado con el letrado. Ahora lo que estamos pensando más que una reparación, es el derecho de conocer lo que ocurrió y determinar a los responsables.

"No es posible que una madre vaya a ver a su hija en emergencia que ingresó por una gripe y la encuentren miccionada y babeando la almohada" (...) "Alguien tiene que responder, le tienen que explicar los hechos, tienen derecho a saber la verdad y lo qué pasó", puntualizó.