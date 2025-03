Técnico de grúas fue baleado en Independencia y empresa se niega a cubrir gastos médicos

Un técnico de grúas identificado como Alex Velázquez lucha por su recuperación tras haber sido víctima de un violento ataque a balazos en el distrito de Independencia. El hecho ocurrió cuando el agraviado salía a almorzar, momento en el que un sujeto armado descendió de una moto lineal y abrió fuego contra él.

Según denunció su esposa, el atacante habría confundido a Velázquez con un ingeniero de obra debido a que ambos llevaban casco blanco. Pese a la gravedad de las heridas, la empresa para la que trabaja —identificada como ETAC— no ha asumido los costos de hospitalización ni ha activado el seguro laboral correspondiente.

“Mi esposo ha estado en UCI, casi pierde la vida. Las balas le perforaron el hígado y un pulmón, y le afectaron el otro. Hasta ahora nadie se ha hecho responsable”, declaró su esposa, quien asegura tener ya una deuda de casi 20 mil soles en la clínica Jesús del Norte.

El argumento de la empresa, según relata la familia, es que no pueden asumir el caso porque en la denuncia policial se menciona un posible “ajuste de cuentas”, algo que la esposa niega categóricamente.

“Mi esposo no tiene antecedentes, nunca ha estado involucrado en nada ilegal. Es electromecánico y lleva años trabajando en grúas. Yo tampoco tengo bienes, no somos personas que puedan ser objetivo de extorsión o amenazas. No hemos recibido ninguna”, expresó entre lágrimas.

Hasta el momento, ni la Policía ni el Ministerio Público se han acercado a recoger el testimonio de la víctima. La familia pide al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a las autoridades correspondientes que investiguen el caso y garanticen que la empresa cumpla con sus responsabilidades.

Intentos por contactar a la empresa ETAC no obtuvieron respuesta. La familia continúa exigiendo justicia y apoyo urgente para cubrir los gastos médicos de Velázquez, quien aún se encuentra en proceso de recuperación.