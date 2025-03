Padres de Kayla, menor fallecida por suero defectuoso, exigen justicia: "Mi bebé estuvo sufriendo 25 minutos"

Desde el distrito de Ate, Miriam Iparraguirre y Gerson Zeballos, padres de la menor fallecida Kayla, relataron esta mañana en un enlace con Buenos Días Perú la dolorosa cadena de negligencias que, según denuncian, llevaron a la muerte de su hija el pasado 24 de marzo.

Según Miriam, Kayla fue llevada a la clínica Sanna de Ate el 20 de marzo por presentar vómitos y un posible cuadro de deshidratación. “Mi bebé ingresó sana, el doctor me dijo que sus análisis estaban normales. Fue luego de que le colocaron el suero que empezó a llorar desesperadamente, a vomitar sin parar y a convulsionar”, señaló.

La madre detalló que, pese a los signos de alarma, el personal no reaccionó a tiempo. “Convulsionó por 25 minutos y nadie hizo nada. No tenían oxígeno, no tenían mascarilla. Mi hija murió luchando”, dijo entre lágrimas. Recién días después, la clínica les confirmó que Kayla fue una de las pacientes a las que se les suministró el lote defectuoso de suero de Medifarma.

El padre, Gerson, aseguró que Medifarma no se ha comunicado directamente con la familia. “Solo hemos visto su comunicado. No nos han buscado, no se han disculpado. Esperamos que lo hagan y que respondan por esto”, indicó. Añadió que la denuncia penal ya incluye tanto a la clínica Sanna como al laboratorio.

El certificado de defunción de la menor, leído por la familia en vivo, consigna como causas: shock multifactorial refractario, muerte encefálica, encefalopatía hipóxico-isquémica y estado epiléptico. Esto, señalan, confirma el cuadro grave que atravesó Kayla desde que recibió el suero.

Miriam criticó duramente a la clínica por no haber advertido a tiempo del riesgo, a pesar de que la primera muerte relacionada al mismo lote de suero se registró el 28 de febrero, casi un mes antes, en otra sede de Sanna en Trujillo. “Si nos hubieran avisado, otra sería la historia”, lamentó.

La familia también denunció que la única diligencia fiscal realizada hasta ahora ha sido el recojo del historial médico en la clínica. Recién han sido citados para declarar el 11 de abril.