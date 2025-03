EXCLUSIVO: Habla esposo de enfermera que está en UCI por suero fisiológico

La Clínica Sanna de Trujillo informó sobre el fallecimiento de dos personas a quienes se les aplicó el suero fisiológico de la empresa Medifarma, sumándose al caso de Daniela Quispe Díaz, quien murió por la misma causa en un centro médico en el Cusco, pero este medicamento también ha dejado a cerca de cuatro personas en Unidad de Cuidados Intensivos.

Uno de estos casos es el de la enfermera Rosa Castro Ventura, que por siete años ha trabajado en el hospital Loayza y hoy está de cumpleaños, pero lamentablemente se encuentra en UCI debido al suero fisiológico que se le aplicó durante una intervención quirúrgica en una clínica local.

SU ESPOSA ESTÁ EN COMA

Su esposo habló en exclusiva para las cámaras de Buenos Días Perú, e indicó que ingresó a una clínica para realizarse una intervención quirúrgica para extraerle un pequeño tumor de una mama y que nunca pensó que después de un procedimiento tan sencillo terminará en estado de coma.

“Salió de sala de operación a sala de recuperación, los médicos me informaron que todo había salido muy bien, pero después de varias horas no me decían nada, porque no despertaba”, narró el esposo.

Luego comentó “Me dijeron que espere una hora más, pero recién ocho horas después los médicos no hicieron nada, solo me avisaron que la trasladaron a la Unidad de Cuidados Intensivos, ya que estaba convulsionando”.

Tras días de incertidumbre sobre la condición de su esposa, le confirmaron recién el pasado martes que la causa habría sido por el uso del suero fisiológico, en cuestión.

“Ella está en estado de coma, hoy cumple 46 años, lo dio todo por el Perú, trabajó en el hospital Loayza durante toda la pandemia (…) Yo la lleve a una clínica para que le salven la vida y me la matan con un suero”, comentó entre muestras de dolor el esposo de la enfermera que se debate entre la vida y muerte en UCI.

Cabe señalar que, el esposo como su familia saben que el daño es irreversible, pero tiene la fe intacta para que su esposa se recupere pronto.