Extorsión paraliza el colegio Pitágoras de Los Olivos y deja a más de 600 menores sin clases

La crisis de inseguridad en Lima Norte ha dejado a más de 600 escolares sin clases en el colegio Pitágoras del distrito de Los Olivos. La comunidad educativa se encuentra en vilo luego de que profesores y directivos comenzaran a recibir amenazas de muerte y vigilancia por parte de una banda de extorsionadores que exige el pago de 600 000 soles.

DIRECTORA ESTÁ NO HABIDA Y PROFESORES TAMBIÉN SE ESCONDEN

De acuerdo a los padres de familia, los delincuentes están haciendo reglaje continuo a los profesores. Les mandan fotos paseando a sus mascotas, sus direcciones, nombres completos. Además, les dicen que renuncien porque no quieren que este colegio siga operando, ni presencial ni virtualmente.

Las amenazas han tenido un fuerte impacto. Algunos docentes se despidieron de sus alumnos en pleno horario de clases virtuales. “Este es el último audio, chicos. Ya no se puede, estamos con miedo. Recen por nosotros. Mamita, espero que me comprendas… ya no puedo”, se le escucha decir con la voz entrecortada a uno de ellos.

Padres y madres, en su mayoría mujeres, alzaron la voz en medio del temor y la indignación. “Nuestros hijos ya no tienen ni clases virtuales. Esto es desesperante. Pasamos una pandemia, luchamos por su educación, y ahora los delincuentes nos la quitan otra vez. ¿Qué hace la presidenta? ¿Qué hace la policía?”, reclamó una madre visiblemente afectada.

Según denunciaron los apoderados, directora del colegio ha renunciado y muchos docentes también han abandonado el grupo institucional. La comunidad educativa se ha desintegrado. “Nos sentimos desamparados. ¿Dónde están las autoridades? Nuestros hijos están pagando las consecuencias. No somos millonarios, solo queremos darles educación con esfuerzo”, denunció otro padre.

Los extorsionadores, según chats difundidos por los propios profesores, exigen pagos millonarios y amenazan con atentados si se reanudan las clases. Mientras tanto, los padres no saben si podrán transferir a sus hijos a otros centros educativos, y temen por el impacto emocional que esta crisis pueda tener en los menores.

“La directora se ha ido, los profesores también. Y ahora, ¿quién responde por nuestros hijos?”, exclamó otra madre.