Exclusivo | Docente del colegio de Los Olivos anuncia suspensión de clases por amenazas: “Nos están extorsionando aún desde nuestras casas”

En un audio exclusivo para Buenos Días Perú, un docente del colegio Pitágoras, ubicado en el distrito de Los Olivos, explicó a los padres de familia que suspenderá sus clases presenciales y virtuales por temor a ser atacado por delincuentes que han estado extorsionando al centro educativo.

“Las extorsiones han llegado personalmente a los profesores, a la mayoría del personal, exponiendo mucha información de nuestras familias: dónde viven, por dónde andan, a qué hora sacan a su mascota… casi toda la rutina de los docentes”, relata el maestro en el mensaje enviado al grupo de WhatsApp del aula.

PROFESORES TEMEN POR SUS VIDAS

Visiblemente afectado, el docente anunció su decisión de alejarse temporalmente de sus labores académicas. “Hemos decidido que vamos a parar las clases por el momento. Espero que nos puedan apoyar y ponerse en nuestra posición. La verdad que es un loquerío todo esto de la extorsión, y también da mucho miedo”, expresa.

En el audio, el profesor se disculpa con los padres de familia por cortar la comunicación y les pide comprensión: “Exponerme a ir [al colegio] no solamente me expone a mí, sino también a mi familia. Espero que me entiendan. Me estoy saliendo de este grupo, y si ven que me salgo del otro grupo personal también, espero que lo entiendan. No voy a contestar llamadas de los padres, así que mil disculpas”.

La situación ha generado alarma entre los padres, quienes escucharon de primera mano cómo el docente se quiebra mientras narra la difícil realidad que enfrentan los profesores del colegio. “A pesar de que estamos en nuestras casas, nos están extorsionando aún. Espero que puedan entender. Estoy tratando de apoyar a mis colegas que ahorita están muy, pero muy mal”, concluye.

Este caso se suma a otros similares registrados en las últimas semanas, donde trabajadores del sector educativo, así como del deporte y el transporte, vienen siendo blanco de mafias extorsivas.