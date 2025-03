“Me dijo que no pertenecía aquí”: Paseadora de perros denuncia agresión y presunto acto de discriminación en Miraflores

Una grave denuncia de agresión y presunto acto de discriminación se registró en el distrito de Miraflores. Adriana Muñoz, paseadora de perros, relató que fue víctima de una brutal golpiza por parte de una vecina, luego de pedirle que colocara una correa a su mascota. Según su testimonio, los hechos ocurrieron frente a un inspector municipal, quien no intervino de forma adecuada.

“El problema comenzó porque su perro estaba suelto y se acercó a los míos. Yo le dije al señor de chaleco (sereno), pero no hizo nada. Me acerqué a la señora para hablar y ella me comenzó a pegar durazo”, narró Adriana a Buenos Días Perú.

La joven asegura que intentó retener a la agresora para que no huyera, pero el inspector solo le decía “Ya, señorita, váyase”. “Me metió puñetes, me metió patadas. Me pegó fuertísimo, me pateó el estómago, la canilla… incluso me botó el celular cuando intenté grabar”, agregó.

Adriana también denunció haber sido víctima de insultos clasistas. “Me dijo que yo no pertenecía aquí, que era pobre y fea. Eso no se lo puede permitir nadie”, expresó visiblemente afectada.

La víctima contó que tras la agresión, la mujer huyó corriendo a su vivienda y se negó a dar sus datos a las autoridades. “Yo solo quería presentar mi denuncia. Si ella decía que yo le había hecho algo, entonces que también se quedara a rendir su versión y pasara por médico legista como yo lo hice”, sostuvo.

Actualmente, Adriana ya presentó su denuncia en la comisaría de Miraflores y ha sido evaluada por un médico legista. La agresora ya fue identificada y se espera que las autoridades continúen con las diligencias para esclarecer el caso.