Madre denuncia maltrato policial tras asesinato en Comas: "Mi hijo estaba herido y aún así querían que declare”

En exclusiva para Buenos Días Perú, la madre del menor que resultó herido en el asesinato de la administradora de un policlínico rompió su silencio. Denunció el impacto emocional que ha vivido su hijo, el maltrato policial posterior al hecho y la falta de apoyo tras el violento ataque ocurrido el sábado 22 de marzo en Comas.

“Ese día estaba con mi hijo Adrián frente al policlínico solidario, esperando un taxi. Estaba a mi izquierda, y la señora que fue asesinada, a mi derecha. De pronto vino el sicario corriendo, fue directamente a matarla”, relató la madre.

Según su testimonio, el atacante disparó tres veces. “La última bala, si no me equivoco, le cayó a mi hijo en la pierna izquierda. Le perforó parte de la pierna. Le ha quedado un hueco”, añadió.

Visiblemente afectada, narró cómo dos personas auxiliaron al menor. “Gracias a Dios dos chicos lo llevaron cargando a la clínica Versalles. Fue todo un shock, más aún porque mi hijo es menor de edad”, continúo.

La madre también denunció el accionar de los efectivos policiales. “Llegaron cuatro policías, me preguntaron lo mismo una y otra vez. Luego querían que lo llevara a la comisaría a declarar, pero él estaba herido y en shock. Aun así, insistieron”, manifestó.

DENUNCIA TRABAS PARA DECLARAR

Ante su pedido de que el menor descanse en casa y ella declare sola, recibió una respuesta insensible. “Me dijeron: ‘Ah no, tiene que estar con su hijo presente’. Y cuando pregunté cuánto tiempo demoraría la declaración, me dijeron que todo el día", relató.

"Le digo: ¿Por qué voy a demorar tanto tiempo?”. Y me dice: “No, es que así como usted, también hay varias personas que les ha pasado un caso similar, entonces también están esperando”. Entonces ellos mismos hacen que uno no denuncie. Ellos mismos… no sé, por no querer trabajar o porque están aliados con los extorsionadores con las personas que disparan, no lo sé. No quiero decir eso, pero no me dan la oportunidad para que yo declare. Me hicieron trabas, en realidad", agregó.

"Entonces tuve que retirarme, porque mi hijo se encontraba mal. Quería estar en la casa, tuve que retirarme. Yo, la verdad, como madre, asumí todos los gastos. No se han hecho responsables hasta el día de hoy (...) Entonces, de verdad, sí fue un maltrato por parte de los policías hacia mi hijo y hacia mí", finalizó.