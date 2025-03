Madre de menor herida por sujeto en Miraflores: "tiene una denuncia por agresión contra expareja"

Un sujeto causó terror en Miraflores tras lanzar desde la parte alta de su departamento una loza que impactó contra la mampara de una vivienda. Una menor de nueve años resultó herida producto del estallido de los vidrios.

La madre de la menor afectada conversó con un equipo de Buenos Días Perú y señaló que se encuentran cansados con la situación, contó que el sujeto salió durante la mañana a propinar insultos y luego empezó a lanzar objetos.

Denunciado por agresión a expareja

Según dijo la mujer, entre los objetos que lanza el hombre se encuentran cuchillos, tazas y platos. Además, indicó que se encuentran preocupados porque el sujeto tiene una denuncia por agresión a su expareja.

"Él vivía con una inquilina y toma posesión del departamento, porque ella de un momento a otro aparece en la clínica con daños serios, tiene una denuncia por agresión contra la pareja y no sabemos porque sigue en investigación desde el 2023", aseguró.

¿Inacción policial?

Asimismo, indicó que no saben qué hacer porque la policía le indica que si no tiene elementos más fuertes de agresión no pueden hacer nada. Pese a que el sujeto se encuentra detenido, hoy vence el plazo de detención por 48 horas.

La menor afectada fue pasada por el medico legista y han presentado las denuncias respectivas. Además, comentó que hay otros vecinos que han resultados afectados como una pareja de adultos mayores, entre otros vecinos, pero no se toman acciones concretas contra el sujeto.