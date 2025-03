SJL: adolescente de 14 años es baleado por tres sujetos en pleno estado de emergencia

Un adolescente de 14 años resultó herido de gravedad tras ser atacado a balazos por tres sujetos armados la noche del sábado en el jirón Río Marañón, en San Juan de Lurigancho. El hecho fue captado por cámaras de seguridad y ocurre en medio del estado de emergencia que rige en Lima Metropolitana y Callao.

Las imágenes muestran cómo los agresores interceptaron al menor y a un acompañante adulto, quien logró escapar ileso. Los delincuentes dispararon al menos diez veces antes de huir, dejando al adolescente tendido en el suelo.

Auxilian a herido y piden más seguridad

Vecinos auxiliaron a la víctima y la trasladaron a un centro médico, aunque las autoridades aún no actualizan su estado de salud ni identifican a los sospechosos. Los residentes del asentamiento humano Jesús Oropeza Chonta criticaron la ausencia de patrullas policiales.

“Yo me siento desprotegido. Me parece que no toman interés del asunto (...) hay ausencia de las autoridades”, dijo un residente. “El alcalde ha tomado la recuperación con los serenos, con la Policía, pero por este lado no vienen”, manifestó otra vecina.