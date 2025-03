Callao: cae alias “La Mami”, presunta reclutadora de burriers para enviar droga a Europa

Tras más de tres años de seguimiento, la Policía Nacional capturó en el Callao a Yasmín Juliana Ramos Muñoz, alias La Mami, sindicada como presunta reclutadora y entrenadora de mujeres burriers para trasladar droga a Europa, especialmente a España.

Ramos, de 41 años, tenía una orden de captura vigente desde el 2022. Fue delatada por una joven detenida cuando intentaba llevar cápsulas de droga en el estómago al extranjero. Según las autoridades, la sindicada no solo habría contactado a la burrier, sino que la habría instruido en métodos de ocultamiento de la droga mediante ingesta y adherencia corporal.

“Ella estaba preparada para adiestrar a mujeres y que puedan transportar estupefacientes de forma imperceptible para los controles migratorios”, explicó un agente del Escuadrón Verde del Callao. Además, indicó que Ramos tenía vínculos con una persona en España, quien sería su ex pareja y facilitaba la operación.

Durante su intervención, "La Mami" intentó engañar a la policía identificándose con el DNI de su hermana. Para los agentes, este acto evidenció que era consciente de su situación legal y buscaba evitar ser reconocida.

En su declaración preliminar, negó los cargos. “Yo he tenido una requisitoria desde 2022 porque una chica, por venganza, me sindicó”, dijo. También alegó confusión. “Estoy bloqueada por tantas cosas que me están pasando. No recuerdo cuánto era la droga, no sabía nada”, declaró.

A pesar de sus intentos por desligarse del caso, la policía la puso a disposición del Ministerio Público. La investigación continúa para determinar el alcance de su presunta red y si hay más personas involucradas.